وزير الصحة : تم توفير كميات هامة من التلاقيح السريعة و سيوضع جزء هام منها على ذمة القطاع الخاص

أفاد وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة اقتنت كميات هامة من التحاليل السريعة وستضع جزءا منها على ذمة القطاع الخاص، عبر كامل تراب الجمهورية، بكلفة لن تزيد عن 20 دينار.

وتحدّث الوزير خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تطاوين استهلها من المستشفى الجهوي، عن استراتيجية الوزارة لإرساء خارطة عمل جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية، وترتكز على تكوين هيكل صحي متطور على مستوى كل معتمدية معزز بسيارة اسعاف يعمل فيه فريق عمل بالشراكة مع الجهة، ويقدم ما لا يقل عن 80 بالمائة من الخدمات الطبية على عين المكان.

وعلى المستوى الجهوي، أفاد مهدي في تصريح إعلامي، أنه سيتم توفير التجهيزات الضرورية لقسمي الاستعجالي والانعاش بالمستشفى الجهوي بتطاوين حتى تكون هذه المؤسسة الاستشفائية نقطة إشعاع تقدم كل الخدمات الصحية وتتكفل بكل حاجيات المريض، فضلا عن وضع ثماني سيارات اسعاف جديدة قريبا على ذمة الجهة.

وأضاف أن الوزارة تعمل مع رئاسة الحكومة على التعاقد مع الحد الأدني من الموارد البشرية التي يحتاجها القطاع في الجهة.

وتعرف الوزير من خلال البيانات التي قدمها له المدير الجهوي بخصوص مبنى قسم كوفيد الذي يتسع لـ 12 سرير أوكسيجين و6 أسرة انعاش مع امكانية اضافة 6 أسرة أخرى، والمنجز من قبل مكونات المجتمع المدني بكلفة تجاوزت خمسمائة الف دينار، وجهزه المجلس الجهوي بحوالي نصف مليون دينار.

وأفاد إثر تفقد سير العمل في المركز الجهوي للتلقيح، أن اكثر من 800 ألف مواطن تم تلقيحهم، من بينهم حوالي 600 الف تلقوا الجرعة الثانية، مثمنا جهود المجتمع المدني في انجاز مشروع قسم كوفيد-19 بمواصفاته المتطورة.