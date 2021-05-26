سليانة: القبض على عنصر سلفي متشدد صادر في شأنه حكم حضوري بالسجن 3 سنوات مع النفاذ العاجل

تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب بولاية سليانة، مساء أمس الثلاثاء، من القبض على عنصر سلفي متشدد، وذلك إثر نصب كمين له بمنطقة القرية الشمالية، من معتمدية كسرى.

وكشف مصدر مسؤول من الحرس الوطني، اليوم الإربعاء، ل”وات”، أن المظنون فيه، يبلغ من العمر 38 سنة وقاطن بالجهة، ومحل تفتيش من أجل “الاشتباه والتمجيد والتكفير والتحريض على الكراهية والتباغض”، مشيرا إلى أنه صادر في شأنه حكم حضوري بالسجن 3 سنوات مع النفاذ العاجل، وبالمراقبة الإدارية لمدة سنتين.

وأضاف أنه تم إحالته على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.