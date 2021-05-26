56 حالة وفاة و1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 56 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و1324 إصابة جديدة من مجموع 5614 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة مساء الأربعاء في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد إلى غاية الحادية عشرة صباحا من يوم 25 ماي الجاري، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 12 ألفا و398 حالة وفاة.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 298 ألفا و855 شخصا، بعد تعافي 714 مصابا.

ولم تعلن الوزارة في بلاغها اليوم عن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، وعدد المصابين بالفيروس بأقسام العناية المركزة أو الخاضعين للتنفس الاصطناعي، فيما أعلنت عن أن نسبة التحاليل الإيجابية اليومية قدرت ب 23.58 بالمائة.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها.