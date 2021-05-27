في جمال: خلاف على قطعة أرض ينتهي بمحاولة قتل..وهذه التفاصيل..

جد خلاف بإحدى الضيعات الفلاحية بمدينة جمال من ولاية المنستير, بين شخصين حول أرض فلاحية انتهى بإطلاق النار على أحدهما.

وقام مرتكب الجريمة ,وهو عامل بالخارج من مواليد 1972, بإطلاق النار على خصمه من مواليد 1981, حيث تم اسعاف المصاب إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير, أين خضع لعملية جراحية تم خلالها استئصال الرصاصة ووصفت حالته الصحية بالمستقرة.

وحسب ما اكده مراد بن صالح ,كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير في تصربح لاذاعة الجوهرة “اف ام”, فان أعوان مركز الحرس الوطني بجمال قاموا بالتنسيق مع الشرطة العدلية بإيقاف الجاني .

كما تم تفتيش منزله و الضيعة الفلاحية التابعة له إلا أنه لم يتم العثور على المسدس مشيرا إلى أن فرقة الأبحاث العدلية تمكنت عشية الأربعاء من حجز المسدس الذي قام برميه ببئر مهجورة بإحدى الضيعات بالجهة نفسها.