ايقاف 15 شخصا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة..

تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجربة ومصلحة التوقي من الارهاب باقليم الحرس البحري بالجنوب ومركز الحرس البحري بحومة السوق مساء يوم 25 ماي 2021، من ضبط 15 شخص ( يحملون جنسيات دول افريقية مختلفة) داخل منزل كائن بالجهة، كانوا يعتزمون المشاركة في عملية هجرة غير نظامية انطلاقا من سواحل الجزيرة، وحجزت 21 جمازة انقاذ لديهم.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

هذا وتمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بطبلبة يوم 26 ماي 2021، بعد استشارة النيابة العمومية ومداهمة أحد المنازل بالجهة، من حجز 6 محركات بحرية بمنزل أحد الأشخاص الذين تم الاحتفاظ بهم من أجل “تكوين وفاق بغاية مساعدة أشخاص على اجتياز الحدود البحرية خلسة”.