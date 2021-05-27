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غازي القروي يتمسك بالحصانة…

2021/05/27 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي خلال ندوة صحفية بالبرلمان اليوم الخميس 27 ماي 2021 أن النائب غازي القروي متمسك بالحصانة، موضحا أنه يعتبر قضيته مسيسة وفق ما نقلته موزاييك.

وسبق أن أكّد مصدر قضائي مسؤول لموزاييك أنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، وجّه طلبا مباشرا إلى رئيس مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة البرلمانية عن للنائب غازي القروي منذ تاريخ 7 جانفي 2021.

وجاء طلب رفع الحصانة عن غازي القروي لمتابعة الأبحاث معه في اطار القضية التحقيقية المتعلقة بتبييض الأموال والموقوف على ذمتها شقيقه ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

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