توزر: 25 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وحالة وفاة إضافية ترفع إجمالي الوفيات إلى 167 حالة

رصدت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، 25 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، بعد ورود نتائج 76 تحليلا، بما يرفع مجموع الاصابات بالفيروس منذ بداية الموجة الثانية من الجائحة، إلى 7459 إصابة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.

وذكر نفس المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن عدد المتعافين من الفيروس، بلغ 7199 شخصا، مقابل 93 حالة نشطة حاملة للفيروس حاليا، وارتفاع الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس الى 167 وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بنفطة، مساء الأربعاء.

ويتم حاليا، التعهد بـ13 مصابا داخل المستشفيات، موزعين الى 5 في قسم الإنعاش الطبي، و4 بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر، ومريض واحد مقيم في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي بدقاش، و3 يقيمون بنفس القسم في المستشفى الجهوي بنفطة.

وبيّن، بخصوص حملات التلقيح، أنها شملت حتى الآن 4035 شخصا، منهم 2500 تلقوا الجرعة الثانية، كما تم تطعيم 477 من إطارات وأعوان قطاع التربية.