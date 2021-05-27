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صفاقس-كوفيد 19: تسجيل 7 وفيات و72 اصابة جديدة مقابل تعافي 48 شخصا خلال الـ24 ساعة الاخيرة

2021/05/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية صفاقس، خلال الساعات الـ24 الاخيرة، 7 وفيات بسبب الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد و72 اصابة جديدة، مقابل تعافي 48 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره الى 1092 حالة وفاة، والاصابات بالفيروس الى 34682 اصابة، من بينها 33042 حالة تعاف.

وتفيد المعطيات الواردة في البلاغ اليومي التحييني للضع الوبائي بولاية صفاقس، الصادر اليوم الخميس، عن الادارة الجهوية للصحة، بانه تم رصد الحالات الجديدة المصابة بالفيروس من ضمن 280 تحليلا مخبريا، أجري امس الاربعاء، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.

وتشير ذات المعطيات الواردة في البلاغ اليومي التحييني للحالة الوبائية بجهة صفاقس، الى انه يقيم حاليا 28 مريضا باقسام العناية المركزة، و146 مريضا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، بينما يقيم في المصحات الخاصة بالجهة 30 مصابا بالوباء.

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