لعبة عيد الأمهات مع Ooredoo أطقم من الماس و10.000 دينار نقدا للربح وجوائز أخرى

بمناسبة عيد الأمهات، تنظم Ooredoo الرائدة في سوق الاتصالات لعبة شحن من 27 إلى 29 ماي 2021، لتمنح فرصة جديدة لمشتركيها للفوز بهدايا عديدة وجوائز نقدية بقيمة جملية تبلغ 30.000 دينار. قانون اللعبة بسيط حيث يكتفي المشترك بشحن هاتفه بمبلغ 3 دنانير فما فوق خلال فترة اللعبة. سيتمّ سحب 5 فائزين يوم الإثنين 31 ماي 2021 من أجل الفوز بإحدى الجوائز التالية: 2 أطقم من الألماس، 10.000 دينار نقدا، تجهيزات المنزلية ومواد تجميل. كلّما شحنت

هاتفك أكثر، زادت حظوظك في الفوز. لا تفوّتوا هذه الفرصة لتكونوا ضمن الفائزين. الشحن باستخدام تطبيقةMy Ooredoo ، يضاعف حظوظ فوز المشترك 10 مرات. إضافة لعمليات الشحن، يمكن للحرفاء الراغبين في المشاركة في اللعبة تعمير القصاصة المخصصة لذلك والمتوفرة مجانا في كلّ نقاط بيع Ooredoo. سيتمّ الإعلان عن الفائزين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال صفحتينا على الفيسبوك والانستغرام. كونوا معنا.