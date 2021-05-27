تفاصيل انتشال 7 جثث آدمية خلال يومين بسواحل أغير بجربة ميدون

بلغ عدد الجثث التي لفظها البحر وانتشلتها وحدات الحرس البحري بسواحل أغير جربة من ولاية مدنين، خلال يومين، إلى 7 جثث مجهولة الهوية ومتآكلة، يرجح أن تكون لضحايا عملية هجرة غير نظامية، وفق ما ذكره الناطق الرسمي لاقليم الحرس البحري بالجنوب، الرائد رشيد البوزيدي.

وأضح الرائد البوزيدي، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الخميس، أنه تم إيداع الجثث ببيت الاموات بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، في انتظار إتمام الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الوضعيات.

وحسب نفس المصدر، فإن جثة آدمية من جنس الذكور، ترتدي لباس غوص لفظها البحر اليوم، وتم التفطن لها بسواحل المنطقة السياحية بأغير، فيما انتشل، يوم أمس الاربعاء، الحرس البحري بأغير، 4 جثث، اثنين من جنس الذكور وأنثى ورضيع، الى جانب جثتين تم انتشالهما يوم الثلاثاء الفارط.

يذكر أن هذه الفترة، تمثل ذروة عمليات الهجرة غير النظامية، وخاصة من السواحل الليبية، وفق ما أكده لـ(وات)، رئيس فرع الهلال الاحمر التونسي بمدنين، منجي سليم.