عاجل: اتحاد الشغل يقرّر رفع شكوى قضائية ضدّ مستثمر إيطالي اعتدى على عاملات بمصنع للخياطة

قرّر الاتحاد العام التونسي للشغل رفع شكوى قضائية محلية ودولية ضدّ مستثمر إيطالي كشف أنه اعتدى بالعنف بواسطة عصا في حق عاملات وأعضاء النقابة الأساسية بمصنع للخياطة بجهة الباطن من ولاية القيروان.

وكشف الاتحاد في بيان له عشية اليوم الخميس، عن تعرض عاملتين إلى أضرار مما استوجب نقلهما إلى مستشفى ابن الجزّار، مطالبا بتشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم ضدّ المرأة العاملة.

وطالب رئاسة الحكومة بالتنديد بهذه العملية داعيا وزارة الخارجية إلى استدعاء سفير إيطاليا ومطالبته بإدانة الواقعة واتّخاذ موقف تجاه هذا المؤجّر من قبل الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

كما دعا النقابات الإيطالية بإدانة المعتدي ومحاسبته ومقاضاة الشركة التي يمثلها إيطاليا وأوروبيا ودوليا، محمّلا السلطات الإيطالية مسؤوليتها في هذا الاعتداء.