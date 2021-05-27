المهدية: تسجيل 3 وفيات و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

رصدت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة جائحة فيروس كورونا بالمهدية، الخميس، وفاة 3 مصابين أصيلي معتمديات الشابة والمهدية وقصور الساف.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ167 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 60 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، عاد القسم الأكبرمنها للدائرة الصحية بالجم بواقع 23 إصابة جديدة.

وسجلت الدائرة الصحية بقصور الساف، من جهتها، 20 إصابة، مقابل 5 بكل من أولاد الشامخ والشابة و4 بالسواسي وإصابتين (02) بالمهدية وإصابة واحدة بسيدي علوان.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، 12249، من بينها 11143 حالة شفاء و368 حالة وفاة و738 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 266 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 29935، من بينهم 10957 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.