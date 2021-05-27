سيدي بوزيد: 3 وفيات و142 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 53 حالة شفاء

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 142 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 53 حالة شفاء، حسب ما أكده بشير السعيدي، كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، في تصريح ل”وات”.

ويرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 290 حالة، والإصابات إلى 9305 حالة، منها 7490 حالة شفاء.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى في أعلى الإصابات ب3442 حالة، تليها سيدي بوزيد الشرقية ب1032 حالة، ثم المكناسي ب807 فالرقاب ب785 حالة والمزونة ب679 حالة وأولاد حفوز ب555 حالة، ثم السبالة ب406 حالاتة وبئر الحفي ب343 حالة والسوق الجديد ب354 حالة وجلمة ب331 حالة وبن عون ب 296 حالة، ثم منزل بوزيان ب185حالة، وأخيرا السعيدة ب90 حالة.

كما وصل عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية إلى 57، بعد قبول 15 مصابا اليوم الخميس. وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بالولاية منذ ظهور فيروس كورونا 35976 بعد رفع 475 عينة اليوم.

من جهة أخرى، أكد محمد زاهر الأحمدي، المدير الجهوي للصحة، وجود ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا من السلالة البريطانية، حيث بلغ 351 حالة، انجرت عنها 8 وفيات خلال ال48 ساعة الماضية.