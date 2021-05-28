نابل: تسجيل 4 حالات وفاة و85 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد”..

سجّلت ولاية نابل، بين أمس الأربعاء واليوم الخميس، 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 713 حالة، منذ بداية الجائحة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي.

وأوضح المصدر ذاته، اليوم الخميس، في تصريح لـ(وات)، أنه تم تسجيل 3 وفيات يوم أمس الأربعاء، وحالة وفاة اليوم الخميس، مشيرا إلى ان الوفيات الأخيرة تتوزع على معتمديات الهوارية وقربة ومنزل تميم ودار شعبان الفهري، وتترواح أعمار المتوفين بين 67 و82 سنة.

وأضاف، أنه تم أيضا، تسجيل 85 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء 319 تحليلا مخبريا، ليترفع مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 21217 إصابة.

وسجل بذلك عدد الحالات النشيطة التي لا تزال حاملة للفيروس بدوره ارتفاعا، ليبلغ 945 حالة، كما ارتفع عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من بين المصابين بالفيروس، ليبلغ 111 حالة إيواء.