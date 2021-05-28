صفاقس: انخفاض نسبي في عدد الوفيات إثر تسجيل 5 حالات فقط وتعافي 34 حالة خلال الـ24 ساعة الاخيرة

سجّلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 5 وفيات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و77 إصابة جديدة، مقابل تعافي 34 شخصا، مما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن هذا الوباء منذ ظهوره بالجهة، إلى 1097 حالة وفاة، والاصابات إلى 34759 اصابة، منها 33076 حالة شفاء.

وتفيد المعطيات الواردة في البلاغ اليومي التحييني للوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر اليوم الجمعة، عن الاارة الجهوية للصحة، ان الاصابات الجديدة بالفيروس تم رصدها من ضمن 336 تحليلا مخبريا، اجري امس الخميس، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي احبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.

وتشير ذات المعطيات الواردة في البلاغ، إلى انه يقيم حاليا، 28 مريضا بأقسام العناية المركزة، مقابل إقامة 149 مريضا بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، و28 آخرون بالمصحات الخاصة بالجهة.