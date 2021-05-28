المنستير: حالة وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

ارتفع مجموع ضحايا فيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير، منذ بداية الجائحة في مارس 2020 وإلى غاية 26 ماي الجاري، إلى 522 وفاة، من بينها حالة وفاة جديدة بمعتمدية المنستير، و19 ألفا و216 إصابة، منها 42 إصابة جديدة، وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة.

في المقابل، تطور العدد الجملي لحالات التعافي إلى 17 ألفا و914 حالة شفاء، منها 43 حالة جديدة. ومازالت الجهة تعدّ الى غاية 26 ماي الجاري، 780 حالة نشطة.

واستقبلت المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالجهة، منذ مارس 2020 وإلى غاية 26 ماي الجاري، مجموع 1742 حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، منها 74 حالة مقيمة حاليا بالمستشفيات والمصحات الخاصة.

وتقيم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، 36 حالة، من بينها 22 حالة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة، فيما بلغت النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” 47 فاصل 1 في المائة.

ويتواصل تصنيف ولاية المنستير كولاية ذات “مستوى اختطار مرتفع”، إذ سجلت خلال الـ14 يوما الأخيرة، 77 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، مع وجود 5 معتمديات ذات “اختطار مرتفع جدّا”، تتصدرها معتمدية الوردانين بجملة 150 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، تليها البقالطة 144 إصابة، والساحلين 124 إصابة، وطبلبة 122 إصابة، و110 إصابات.

وسجلت خلال الـ14 يوما الأخيرة وإلى غاية 26 ماي الجاري، كل من معتمديات بنبلبة 90 إصابة، وبني حسان 69 إصابة، وجمال 59 إصابة، وذلك لكلّ 100 ألف ساكن، في الوقت الذي تصنف فيه ذات “مستوى اختطار متوسط”، معتمديات المكنين بمجموع 42 إصابة، وزرمدين 40 إصابة، وقصر هلال 39 إصابة، وقصيبة المديوني 37 إصابة، وصيادة لمطة بوحجر 23 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.

ويشهد، من جهة أخرى، نسق التلقيح ضدّ “كوفيد-19″، تطورا في نسبة التغطية الجهوية والتي بلغت 5 فاصل 93 في المائة بالنسبة للجرعة الأولى، فيما بلغ مجموع الذين تلقوا التلقيح منذ 13 مارس 2021 وإلى غاية 27 ماي الجاري، 35 ألفا و643 شخصا، من بينهم 22 ألفا و643 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.