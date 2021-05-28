الوضع الوبائي في تونس مازال خطيرا بتسجيل معدل للوفيات اليومية بأكثر من 50 حالة وفاة بكورونا

قال مدير عام الصحة بوزارة الصحة، فيصل بن صالح، اليوم الجمعة، إن “الوضع الوبائي مازال خطيرا بالنظر الى تسجيل معدل للوفيات اليومية بأكثر من 50 حالة وفاة بكورونا وفي ظل وجود أكثر من 600 مريضا في الانعاش”.

وبين بن صالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان تسجيل بعض التحسن في الوضع الصحي عموما لم يؤد الى انخفاض درجة المخاطر العالية، مشيرا الى أن الوضع الصحي مازال يسجل ارتفاعا لحصيلة الوفيات اليومية ولحالات الايواء بأقسام الانعاش.

وقال على هامش موكب تسلم شحنة جديدة من التلاقيح المضادة لكورونا ضمن مبادرة “كوفاكس ” بمطار تونس قرطاج، “نحن بصدد استخلاص الدروس من الموجة الأولى والثانية والثالثة لفيروس كورونا”، مؤكدا ان الوزارة تتهيأ استعدادا لموجة رابعة قد تفد الى تونس لاحقا.

وفي سياق آخر، أفاد مدير الصحة، أن التلقيح المضاد لكوفيد 19 يمنح مناعة تستمر لمدة 8 أشهر، لافتا الى أن بعض المعطيات العلمية تتحدث عن امكانية اجراء جرعة ثالثة من التلقيح لبعض أنواع التطعيم التي يقتصر اجراؤها على نظام الجرعة الواحدة أو الجرعتين فقط.

وذكر أن الوزارة ستتفاعل مع كل المستجدات المتعلقة بالتلاقيح وستنتظر ما ستؤول اليه آخر الدراسات العلمية المنجزة حول فعالية التطعيم وطرق اجرائه، معبرا عن ثقته في قدرة تونس على انجاز حملة التطعيم التي أطلقتها منذ 13 مارس الفارط.

جدير بالذكر، أن عدد التونسيين الذين تلقوا التلقيح المضاد لكورونا في تونس اقترب من عتبة المليون شخص، أتم منهم حوالي 275 ألف شخص الجرعة الثانية من التطعيم ضد كورونا.