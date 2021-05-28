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زغوان: إقبال مكثف لإطارات الأسرة التربوية على التلقيح ضد “كوفيد-19” تزامنا مع انطلاق الحملة بالجهة

2021/05/28 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

انطلقت، اليوم الجمعة، بولاية زغوان، حملة تطعيم الأسرة التربوية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل، بعد تأجيلها مرتين بسبب الخلاف الذي جدّ بين المصالح الصحية ونقابات التربية، حول مكان إجراء التلاقيح.

وقد شهد اليوم الأول من الحملة، إقبالا مكثفا على التلاقيح حيث تم تطعيم 150 من جملة 200 إطار تربوي مع حدود منتصف النهار، وفق ما أكده منسق الحملة الجهوية للتلقيح، محمد الطاهر المبعوج، في تصريح لـ”وات”.

وأوضح ذات المصدر، أن 650 من إطارات التربية في الجهة معنيون بالتطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح، وقع توزيعهم بالتساوي على 3 دفعات يومي الجمعة والسبت 28 و29 ماي الجاري، الى جلنب يوم الاثنين المقبل.

ولاحظ منسّق الحملة، في هذا السياق، التزام الأسرة التربوية بالإقبال الكبير على التلاقيح، بما من شأنه أن يساهم في ارتفاع نسبة التلقيح في الجهة وبالتالي يحد من انتشار فيروس “كورونا”.

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