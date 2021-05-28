المشيشي يشرف على مجلس وزاري مضيق..وهذا فحواه..

أشرف رئيس الحكومة صباح اليوم الجمعة 28 ماي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في مجالات التعاون التونسي الفرنسي.

وأشاد رئيس الحكومة هشام مشيشي بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع تونس بفرنسا، التي نشترك معها في قيم العدالة والحرية والمساواة وحقوق الانسان، معربا عن العمل لمزيد الارتقاء بهذه العلاقات في إطار رؤية مشتركة لمستقبل العلاقات التونسية الفرنسية، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وعدّد في ذات السياق الدعم الفرنسي المتواصل لتونس في إطار التعاون الثنائي والاتحاد الأوروبي وحتى مع المؤسسات الدولية المانحة.

كما أبرز هشام مشيشي أن تونس توّفر بدورها إلى فرنسا، الشريك الاقتصادي وأحد أكبر المستثمرين ببلادنا، مناخا مشجعا على الاستثمار في إطار تنمية متضامنة ممّا يعود بالفائدة على مستقبل العلاقات بين البلدين.

وأكّد على أهمية زيارة الوزير الأول الفرنسي أيام 02 و03 جوان 2021 والتي تأتي في إطار اجتماع المجلس الأعلى للتعاون أحدّ أهمّ المواعيد الاقتصادية لتدعيم العلاقات التونسية الفرنسية الاقتصادية والديبلوماسية والثقافية.