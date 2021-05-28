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بسبب بطاقة الجلب العسكريّة في حق راشد الخياري: ايقاف معلّم بتوزر

2021/05/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر اليوم الجمعة 28 ماي 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي بوصفه وزيرا الداخلية بالنيابة الى فتح تحقيق جدي في حيثيات ايقاف المربي عبد اللطيف السبوعي بطريقة وصفها بالمهينة وتتبع كل من تجاوز القانون ومحاسبته مطالبا بتقديم الاعتذار للمربي المذكور ولكافة الاسرة التربوية على المستويين الجهوي والوطني.

واعرب الاتحاد الجهوي في بيان صادر عنه نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل بموقع فايسبوك عن “استيائه الشديد من الحادثة رغم اطلاق سراح المربي بعد يوم كامل من الهرسلة والرعب الذي قال انه طال عائلته واطفاله”.

كما اعرب عن “رفضه كل اساليب القمع وانتهاك الحقوق وهرسلة النشطاء من طرف بعض الجهات الامنية” التي قال انها لم تستوعب التغيير الحاصل بالبلاد منذ تاريخ 14 جانفي 2011 مؤكدا “وقوفه الدائم واللامشروط مع حرية الراي والتعبير وادانته اسلوب الكيل بمكيالين في تتبع النشطاء حسب قربهم او بعدهم عن دوائر الحكومة”.

وابرز ان “الاسرة التربوية بولاية توزر صدمت يوم امس بخبر اختطاف المربي والناشط عبد اللطيف السبوعي من طرف فرقة امنية وبطريقة فجة وامام انظار تلاميذه وفي مدرسته “في مشهد قالت انه “يعيد الى زمن الاستبداد والدكتاتورية والممارسات البوليسية المستبيحة بحقوق الانسان وحرمته الجسدية وحرياته الاساسية”.

يشار الى ان عملية الايقاف جاءت على خلفية البحث في تسريب بطاقة الجلب التي اصدرتها المحكمة العسكرية في شان النائب راشد الخياري وكان رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان بتوزر قد اكد ان المربي كان من الاوائل الذين تناقلوا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن صفحات اخرى.

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