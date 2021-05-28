المهدية: تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 25 مصابا

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الجمعة، 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل تعافي 25 مصابا، وفق ما أظهرته نتائج التحاليل الطبية المجراة على 217 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 37 بالمهدية و18 بالسواسي و12 بقصور الساف إلى جانب 8 إصابات بسيدي علوان و3 بهبيرة وإصابتين (02) بكل من شربان والشابة وإصابة واحدة بأولاد الشامخ.

وارتفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 11168 بعد تعافي 25 مصابا، اليوم، وذلك من أصل 12332، من بينهم 368 حالة وفاة و796 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 545 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 30480 من بينهم 11010 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

وتستمر نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، منذ أكثر من شهر، في أقصاها في انتظار استكمال مشروع الخيمة الاستشفائية التي يجري انجازها، والتي تتسع لنحو 30 سريرا وبكلفة ناهزت 4 ملايين دينار كجزء من هبة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لتونس.