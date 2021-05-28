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تواصل الحملة الوطنية المجانية للتلقيح ضد داء الكلب بكافة ولايات الجمهورية

2021/05/28 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

اكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الجمعة، ان الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب مازالت متواصلة بكافة ولايات الجمهورية، بصفة مجانية وإجبارية، وذلك في إطار البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب.

وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها، أن المراكز القارة للتلقيح ضد داء الكلب بدوائر الإنتاج الحيواني والدوائر الفرعية للإنتاج الحيواني التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية مفتوحة على مدار السنة.

وشددت على وجوب غسل المواطن، الذي تعرض لعض أو خدش من طرف الحيوانات وخاصة اللاحمة منها، للمكان بالماء والصابون مدة 15 دقيقة والتوجه مباشرة لأقرب مركز للصحة العمومية لتلقي الإسعافات الأولية من لقاحات وأمصال.

كما ابرزت ضرورة وضع الحيوان العاض أو الخادش تحت المراقبة البيطرية لمدة 15 يوما إن أمكن وإخراج النفايات في أوقات رفع الفضلات للتقليص من تجمع وتكاثر الكلاب السائبة، وإحكام شد الحيوانات عند إخراجها بمقود أو كمامة للفم، وفق نص البلاغ.

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