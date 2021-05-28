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وزير الصحة يحذر من موجة رابعة لانتشار فيروس كورونا متوقعة في منتصف شهر جوان القادم

2021/05/28 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

حذّر وزير الصحة، فوزي مهدي، اليوم الجمعة، من موجة رابعة لتفشي فيروس كورونا بتونس متوقعة انطلاقا من منتصف جوان القادم.

وأوضح، في تصريح اعلامي على هامش انعقاد اجتماع لجنة قيادة المخطط العملياتي لتنفيذ السياسة الوطنية للصحة في أفق 2030، أنه من المتوقع ان تشهد تونس كسائر دول العالم، موجة رابعة لانتشار الفيروس بسبب تطور الفيروس وحدوث طفرات تجعله أكثر فتكا.

وأضاف أنه تم الاستعداد للتكفل بجميع المصابين بالمستشفيات العمومية، داعيا الى الالتزام بالاجراءات الوقائية وتطبيق البروتوكول الصحي.
وفي ما يتعلق بالوضع الوبائي، قال وزير الصحة إن الوضع مستقر في مستويات مرتفعه وهو ما اعتبره “أمر غير مطمئن”، ووصفه بالخطير نظرا لتزايد أعداد الاصابات والوفايات.

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