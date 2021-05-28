تطاوين: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات خلال الساعات ال24 الأخيرة

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الساعات ال24 الماضية، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 8 منها في رمادة و7 في تطاوين الشمالية و6 في تطاوين الشمالية وإصابة واحدة في كل من البئر الاحمر وغمراسن والصمار.

وبذلك، ارتفع العدد الجملي للمصابين بهذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من السنة الماضية، إلى2647 مصابا، 7 منهم يخضعون للعلاج في قسم كوفيد- 19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومصاب آخر في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة.

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة، اليوم الجمعة، أية حالة وفاة جديدة بهذه الجائحة، ليستقر العدد الجملي لضحايا هذا الفيروس في حدود 250 وفاة، تتوزع الى 113 في تطاوين الشمالية و49 في تطاوين الجنوبية و47 في غمراسن و12 في بني مهيرة و10 في البئر الاحمر و7 في كل من رمادة والصمار و5 في ذهيبة.