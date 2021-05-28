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حوالي 30 بالمائة من مرضى كوفيد يعانون من اعراض طويلة المدى بعد شفائهم من فيروس كورون

2021/05/28 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قالت الطبيبة المختصة في الامراض الصدرية والحساسية، يسرى السلامي، اليوم الجمعة، ان 30 بالمائة من مرضى كوفيد 19 يعانون من اعراض طويلة المدى بعد شفائهم نهائيا من فيروس كورونا.

وأوضحت في تدخل لها على الصفحة الرسمية لمدينة العلوم على منصة التواصل الاجتماعي الفايسبوك، ان الاعراض تتمثل بالخصوص في الإرهاق الشديد، الذي لوحظ على العديد من المرضى ولا سيما النساء فضلا عن اعراض تتعلق بصعوبة في التنفس والام في الصدر.

كما اشارت السلامي الى اعراض أخرى تتعلق بفقدان جزئي للذاكرة وكذلك لحاستي الشم والتذوق، بالإضافة الى إضطرابات في الجهاز الهضمي والام في المعدة.

واعتبرت ان هذه الاعراض، التي لابد من التاكد انها لا ترتبط بامراض أخرى عضوية، غير خطيرة ويمكن ان تختفي مع مرور الزمن.

وفسرت تواصل هذه الاعراض رغم الشفاء التام من الفيروس، باضطرابات جهاز المناعة، بسبب الالتهابات الناتجة على الإصابة بكورونا.

واوصت السلامي المرضى بتناول اكل صحي غني بالبروتينات وشرب كميات كبيرة من الماء بمعدل 8 اكواب يوميا لتنقية الجسم من السموم التي افرزها الجسم خلال اصابته بكوفيد19

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