وزارة النقل ستشرع في اعتماد تعريفات النقل الجديدة بداية من غرة جوان 2021

قال وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق، الجمعة، ان وزارة النقل ستشرع بداية من غرة جوان 2021 في تطيبق التعريفات الجديدة للنقل.

وأضاف شقشوق، في اجابته على اسئلة النواب خلال جلسة عامة خصصت للاستماع الى عدد من اعضاء الحكومة ، ان التعريفات الجديدة تعد تعديلية.

وقال “ان الوزارة ستكشف عن التعريفات الجديدة نهاية الاسبوع الجاري مشيرا الى ان التعريفات المعمول بها على مستوى وسائل النقل لم يتم تغييرها منذ مدة “.

وتشير بيانات مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021 الى تخصيص 0،600 مليار دينار لدعــم النقـل العمـومي مقابل 0،500 م د في 2020 بعنوان دعم النقل المدرس والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصيّة.

ويوجه دعم النقل العمومي إلى الشركة الوطنية للسكك الحديديّة بحصة تقارب 0،065 م د والشركات الجهويّة بقيمة 0،353 م د وشركة نقل تونس – الحافلات بقيمة 0،114 م د وشركة نقل تونس – الميترو بقيمة 0،041 م د.