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نسبة المسجّلين في منظومة ايفاكس بلغت 17.2 بالمائة والمعدل العام للمطعمين بالجرعة الأولى من التلقيح 29.9 بالمائة

2021/05/28 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت وزارة الصحة، الجمعة، بأنّ نسبة المسجلين في منظومة التلقيح الوطنية “ايفاكس”، بلغت 17.2 بالمائة، مضيفة أن عمليّات تطعيم المواطنين بالجرعتين الأولى والثانية من اللقاح المضادّ لفيروس كورونا، وفق الأولويات المرسومة بالاستراتيجية الوطنيّة للقاح متواصلة بمختلف جهات الجمهورية وموزعة على 71 مركزا.

وأشارت إلى أن المعدّل العام للمطعّمين بالجرعة الاولى بلغ في يومه ال76 منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، 29,9% من المسجلين، فيما بلغت نسبة المطعّمين بالجرعة الأولى من الشريحة العمرية 75 سنة فما فوق 74,7 %، وبلغت نسبة المطعّمين بالجرعة الأولى من المسجلين في فئة 60-74 سنة، 70 بالمائة، بتاريخ 27 ماي 2021.

وأوضحت الوزارة أنها سخّرت فرقا طبيّة متنقّلة قصد تطعيم المسنّين والأشخاص محدودي الحركة والمساجين المشمولين بالأولوية الأولى من الإستراتيجية الوطنية للتلقيح في مقرّات إقامتهم، سواء في دور المسنّين وفي مراكز رعاية كبار السن، أو في الوحدات السجنيّة، وكلّ ذلك بالتعاون مع عدد من مكوّنات المجتمع المدني،ّ كالكشّافة التونسيّة والهلال الأاحمر والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

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