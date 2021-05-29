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رئيس المجلس الرئاسي الليبي في زيارة إلى تونس

2021/05/29 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم السبت، بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس تمتد إلى يوم غاية يوم 31 ماي 2021.
وسيعقد رئيس الجمهورية، ظهر اليوم بقصر قرطاج، جلسة مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، تسبقها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
وستتطرق هذه المباحثات، بالخصوص، إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها.
كما سيعقد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الرئاسي الليبي ندوة صحفية مشتركة في أعقاب هذه المحادثات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

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