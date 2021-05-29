في المهدية: حجز مسدس وبندقية صيد ممسوكة دون رخصة..

بناء على معلومات وبعد استشارة النيابة العمومية، داهمت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش ومصلحة التوقي من الارهاب بالمهدية للحرس الوطني يوم 28 ماي 2021 مقر إقامة إحدى متساكنات جهة الشابة، وحجزت داخله مسدس ومخزن تابع له و3 اطلاقات وبندقية صيد ممسوكة دون رخصة.

بالتحري مع صاحبته، صرحت أن المسدس على ملك زوجها الذي تولّى جلبه من دولة أوروبية منذ 22 سنة والبندقية على ملك ابنتها، اللذان يقيمان حاليا بدولتين أوروبيتين.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، ومواصلة الأبحاث.