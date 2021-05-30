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المشيشي يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB القطرية

2021/05/30 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عبدالله مبارك آل خليفة، وذلك في إطار زيارته التي يؤديها إلى قطر.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، فقد جرى خلال اللقاء، الذي تم بمقر إقامة المشيشي، مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الاستثمار، إضافة إلى تطوير التعاون في القطاع المصرفي.
كما تم خلال اللقاء شرح تجارب /QNB تونس/، وآخر تطوراته بما يخدم القطاع في تونس بشكل خاص واستثمارات البلدين بشكل عام.

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