المنستير: وفاة طفل متأثرا بحروقه إثر حريق شب بمنزل بالمدينة العتيقة

لفظ طفل يبلغ من العمر حوالي 13 سنة اليوم الأحد أنفاسه الأخيرة متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة ونتيجة الاختناق بثاني أكسيد الكربون خلال حريق شب بمنزل بالمدينة العتيقة بالمنستير، وذلك رغم محاولة فرق الحماية المدنية اسعافه، وفق ما أفاد به (وات) الكاتب العام المساعد المكلف بالإعلام بالنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير أشرف بن سعيد.

وشب الحريق صباح اليوم بمنزل متسوغ بالطابق الأوّل من مبنى بحومة الطرابلسية في المدينة العتيقة بالمنستير أين تدخلت فرق الحماية المدنية في حدود الساعة العاشرة و35 دقيقة وحاولت السيطرة على الحريق وإنقاذ الطفل الذي كان محاصرا داخل المنزل.

وقدمت فرق الحماية المدنية للطفل ضحية الحريق كلّ الإسعافات اللازمة ونقلته بسرعة إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير غير أنّه توفي.

وتمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل الانتشار بكامل المبنى، حسب أشرف بن سعيد.

وحضر على عين المكان علاوة على الحماية المدنية، كلّ من النيابة العمومية والشرطة الفنية التي ستحدد أسباب الحريق حسب ذات المصدر.