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الديوان الوطني للتطهير يوضح بشأن سقوط طفلة صغيرة في بالوعة بصفاقس

2021/05/30 أخبار, المصدر, متفرقات

أفاد الديوان الوطني للتطهير، في بلاغ توضيحي مساء أمس السبت، بخصوص سقوط طفلة الأربع سنوات ببالوعة بصفاقس، بأن الحادثة قد جدت بمنطقة العقاربة بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وهي منطقة غير مجهزة بالشبكة العمومية للتطهير، ولا ترجع بالنظر للديوان.
وأوضح أن صورة البالوعة التي تم تداولها على شبكات التواصل الإجتماعي، هي بئر ضياع (fosse septique) تعود لملكية خاصة، معبرا عن بالغ أسفه على وفاة الطفلة، ومتقدما بأحر التعازي لأهلها وذويها. يشار الى أنه تم ظهر أمس السبت، تداول خبر مفاده سقوط طفلة صغيرة في بالوعة بصفاقس، ورغم محاولات إسعافها بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، إلا أنها فارقت الحياة.

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