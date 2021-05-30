اضطراب في توزيع ماء الشرب بولاية زغوان

ينتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب بولاية زغوان وأحوازها، تدريجيا ابتداء من الساعة الرابعة من صباح يوم الاثنين 31 ماي 2021، وفق ما أفادت به الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ” الصوناد”، اليوم الأحد، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”.

وقد سجلت الشركة اليوم اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة زغوان وأحوازها، بسبب عطب مفاجئ طرأ على البئر العميقة ” بنت سعيدان ” بمنطقة جوقار من هذه الولاية.