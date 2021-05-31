تطعيم 19694 شخصا في اليوم 79 من الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا

تلقى 19694 شخصا التطعيم ضد فيروس كورونا ،أمس الأحد، اليوم 79 من الحملة الوطنية للتلقيح، 9080 منهم تلقوا الجرعة الثانية، وفق ما أعلنته، اليوم الاثنين، وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم عملية التلقيح.

وارتفع العدد الجملي للمطعمين، منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا إلى حدود يوم الأحد 30 ماي الجاري، إلى 942532 شخصا ،من بينهم 298394 شخصا تلقوا لجرعة الثانية.

وبلغ العدد الإجمالي للمسجّلين بمنصة “ايفاكس” المخصصة للتلاقيح ضد فيروس كورونا 2064896 مسجّلا إلى حدود الساعة 11و 47 دقيقة من صباح اليوم الاثنين 31 ماي الجاري.

وجددت وزارة الصحة دعوتها الى المواطنين والمواطنات للتسجيل على منظومة “إيفاكس”.