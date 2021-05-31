في البحر الازرق: يحاول قتله طعنا بالسكين بسبب خلاف بينهما..وهذه التفاصيل..

على إثر ورود مكالمة هاتفيّة يوم 30 ماي 2021 على منطقة الأمن الوطني بالمرسى مفادها تعرّض شخص بجهة البحر الأزرق إلى الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادّة على مستوى بطنه حيث تمّ نقله من قبل وحدات الدّيوان الوطني للحماية المدنيّة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

تم إيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة وقامت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى بالتنقل إلى المستشفى حيث تبيّن أن المتضرّر (34 سنة قاطن بجهة البحر الأزرق المرسى الغربيّة) قد تعرّض إلى الطعن بواسطة آلة حادّة على مستوى بطنه وبالتنسيق مع الطبيب المباشر لحالته أفاد أن المعني سيخضع إلى عمليّة جراحيّة.

بإجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة بمحيط الواقعة أمكن التعريف بالجاني (30 سنة قاطن الجهة، مفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائيّة بتونس 01 من اجل تشويه سمعة الآخرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي) وتحديد مكان تواجده وبنصب كمين مُحكم تمّ إلقاء القبض عليه وبتفتيش مقرّ سكناه تمّ العثور على 04 أسلحة بيضاء، وبالتحرّي معه اعترف بما نُسب إليه نتيجة خلافات بينه وبين المتضرّر.

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 01، أذنت بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها “محاولة القتل وحمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة”.