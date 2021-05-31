بعد زيارة رئيس الوزراء الليبي: الجزائر تستعد لإعادة فتح معبر حدودي مع ليبيا..

على هامش زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة للجزائر، صرح وزير الخارجية الجزائري صابري بوقدوم أن بلاده بصدد إعادة فتح معبر دبداب الحدودي مع ليبيا وهو واحد من ثلاثة معابر حدودية تم إغلاقها منذ 2011 مع بداية تدهور الوضع الأمني في ليبيا. وأكد بوقدوم أن الجزائر تجري حاليا محادثات لفتح خط بحري مع ميناء طرابلس. وترتبط الجزائر مع ليبيا بنحو 1000 كيلومتر.

أثمرت زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة إلى الجزائر عن قرار إعادة فتح معبر دبداب حدودي بري مع ليبيا، وفقا لتصريحات وزير الخارجية الجزائري صابري بوقدوم. وأضاف بوقدوم أن بلاده تجري محادثات لفتح خط بحري مع ميناء طرابلس.

وبدأ ادبيبة السبت زيارة إلى الجزائر على رأس وفد وزاري، والتقى نظيره عبد العزيز جراد وشارك في منتدى اقتصادي بمشاركة 400 رجل اقتصاد منهم 150 ليبيا.

وأكد وزير الشؤون الخارجية صابري بوقدوم، أن “الجزائر (…) بصدد إنهاء التحضيرات اللوجستية والتقنية قصد فتح المعبر الحدودي البري دبداب (جنوب شرق الجزائر)-غدامس (جنوب غرب ليبيا) وذلك بالتنسيق مع الطرف الليبي”.

أ.ف.ب