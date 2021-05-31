عاجل: متابعة لحادثة انتحار أمني بطلق ناري من سلاحه في مقر عمله..وهذه آخر المستجدات..

في متابعة لحادثة وفاة عون أمن من سلاحه الشخصي بمقر عمله أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق قضائي وذلك للكشف عن ملابسات وفاة عون أمن يعمل بحجابة مركز الأمن الوطني بسيدي علي عزوز التابع لمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة.

وتفيد المعطيات الأولية أن زملاء الهالك استمعوا الى طلق ناري داخل مقر المركز ليعثروا على زميلهم جثة هامدة.

وتولى قاضي التحقيق مصحوبا بممثل النيابة العمومية معاينة جثة الهالك داخل مقر المركز وحجز سلاحه الناري والاذن بوضع جثة الهالك على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب العلمية والدقيقة للوفاة.