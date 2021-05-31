تونس قد تمر بوضع وبائي صعب خلال فصل الصيف..

توقّع أمين فوزي سليم أستاذ البيولوجيا الطبية وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن تمرّ تونس بوضع وبائي صعب خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أنّ المؤشرات لا تبعث على التفاؤل خاصة مع دخول السلالة الجنوب افريقية لتونس وما تتميز به من انتشار سريع مع وجود تخوّفات جدّية من دخول السلالة الهندية.

وأشار إلى امكانية أن تصبح السلالة الجنوب افريقية مهيمنة وهو ما يثير القلق خاصة أنّ هذه السلالة تتسبب في ظهور أعراض خطيرة حتى لدى فئات عمرية شابة بداية من سن الـ35.

وقال سليم في تصريح لموزاييك إنّه يجب الإستعداد أن يكون الوضع في فصل الصيف صعبا نوعا ما وذلك بالنظر إلى عدة عوامل منها التجمعات خلال عيد الأضحى المقبل وفترة الإمتحانات وعودة التونسيين من الخارج.

كما أنّ استخدام المكيفات في الأماكن المغلقة على غرار مقرات العمل قد يزيد من انتشار العدوى باعتبار أنّ درجات الحراترة المنخفضة تساعد الفيروس على العيش مدة زمنية أطول، على عكس الأماكن المفتوحة حيث أنّ درجة الحرارة المرتفعة (أكثر من 35 درجة مئوية) تساهم في القضاء على الفيروس في وقت أسرع (بين 15 و30 دقيقة).