الحرس الديواني يحبط تهريب 31174 قرص دواء مخدر و14 كلغ غرام من القنب الهندي

أحبطت وحدات الحرس الديواني عمليتي تهريب مواد مخدّرة على مستوى الحدود الغربية للبلاد التونسية لتحجز 31174 قرص دواء مخدر من أنواع مختلفة، في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة عبر الحدود.

وأفاد بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة، ان فرقة الحرس الديواني بغار الدماء تمكنت إثر تفتيش شاحنة خفيفة ذات ترقيم تونسي من العثورعلى 31174 قرص دواء مخدر من أنواع مختلفة، كانت تحاول اجتياز الحدود التونسية في اتجاه القطر الجزائري عبر المسالك الجبلية.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض، وباستشارة النيابة العمومية تم الإذن بإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.

كما تمكنت فرقة الحرس الديواني بسبيطلة في عملية مشابهة، من إحباط محاولة تهريب 139 صفيحة من مخدر القنب الهندي (الزطلة) تزن إجمالا 14 كلغ كانت مخفية بإحكام داخل شاحنة ثقيلة تحمل ترقيم تونسي تم ضبطها على مستوى الحدود التونسية الجزائرية.

ووقع تحرير محضر حجز في الغرض، وبعد استشارة النيابة العمومية تم الإذن بالاحتفاظ بذي الشبهة وإحالته إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة البحث والتحري، وفق المصدر ذاته.