وزير الصحة يوقّع قرارا يسمح لأطباء ومخابر وصيدليات القطاع الخاص بإجراء تحاليل سريعة لتقصي كورونا بسعر أقصاه 20 دينارا للعموم

أعلن وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الاثنين عن صدور منشور وزاري يسمح للأطباء والمخابر والصيدليات في القطاع الخاص بإجراء التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد مع تحديد سعر أقصى للعموم بقيمة 20 دينارا.

وقال فوزي مهدي لـ(وات) على هامش جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، إنه أمضى على قرار توفير التحاليل السريعة للقطاع الخاص مع تحديد قائمة بأنواع التحاليل المتحصلة على رخصة الترويج في السوق التونسية.

وشدد فوزي مهدي على أن سعر إجراء التحاليل السريعة في القطاع الخاص لا يجب أن يتجاوز 20 دينار كحد أقصى، مشيرا إلى إمكانية الحصول عليه من قبل العموم بسعر أقل في نطاق المنافسة بين المخابر والصيدليات والأطباء الخواص.

يشار الى ان وزارة اقتنت كميات هامة من التحاليل السريعة وستضع جزءا منها على ذمة القطاع الخاص، عبر كامل تراب الجمهورية، وفق ما أكده وزير الصحة في تصريح سابق ل(وات) خلال زيارة أداها يوم الاربعاء 26 ماي الجاري الى ولاية تطاوين.