تطاوين: تسجيل حالتي وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال اليومين الماضيين

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ48 ساعة الماضية، حالتي وفاة جديدتين جراء فيروس “كورونا” المستجد، الأولى بمعتمدية الصمار والثانية في تطاوين الشمالية، ليرتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس 2020 ، إلى 252 حالة.

وتتوزع حالات الوفاة، إلى 114 حالة في معتمدية تطاوين الشمالية، و49 في تطاوين الجنوبية، و47 في غمراسن، و12 في بني مهيرة، و10 في البئر الاحمر، و8 في الصمار، و7 في رمادة، و5 في ذهيبة.

وسجّلت ذات الادارة، خلال اليومين الماضيين، أيضا، وفق آخر تحيين لها للوضع الوبائي لفيروس “كورونا” نشرته اليوم الاثنين، 21 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الجملي للمصابين “بكوفيد-19” منذ مارس 2020 في الجهة، إلى 4668 مصابا.

وتتوزع الإصابات الجديدة، إلى 10 إصابات في رمادة، و10 في تطاوين الشمالية، وإصابة واحدة بالصمار. ويخضع 4 مصابين في “قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين” للعلاج، إلى جانب 4 مصابين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي برمادة.