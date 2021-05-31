تسجيل 31 وفاة و786 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 30 ماي 2021

أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين حول الوضع الوبائي، بأنه تم بتاريخ 30 ماي 2021، تسجيل 31 وفاة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 12 ألفا و654 وفاة.

كما تم، وفق المصدر ذاته، تسجيل 786 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 4679 تحليلا مخبريا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 303 آلاف و467 شخصا، بعد تعافي 1598 شخصا. وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 16 فاصل80 بالمائة.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، إلى حدود يوم أمس الأحد، بـ2047 مصابا بفيروس كورونا المستجد، ويقيم 424 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، فيما يخضع 117 مصابا للتنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.