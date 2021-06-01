قابس: تسجيل 4 وفيات و40 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، يحيى حمدي، أن الجهة سجلت خلال اليومين الماضيين، 4 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بهذا الفيروس بالجهة إلى 445 وفاة.

وبيّن حمدي في تصريح لـ”وات”، أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 284 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورون”، وأن 40 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها إيجابية، وأثبتت إصابة أصحابها بالفيروس

وأشار، إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 15 إصابة بقابس الجنوبية، و09 إصابات بكل من الحامة ومطماطة الجديدة، و03 إصابات بوذرف، وإصابة واحدة (01) بكل من غنوش وقابس الغربية وقابس المدينة ومارث.

وأوضح ذات المصدر، أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 13349 شخصا، من بين 13671 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وأضاف، أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة، 318 حالة، من بينها 75 حالة بقابس الجنوبية، و65 حالة بالحامة، و59 حالة بمارث.