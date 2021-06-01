بن عروس : تسجيل حالة وفاة و17 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل تعافي 67 شخصا

سجّلت اللّجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، خلال اجتماعها الدوري، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة و17 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة بسبب الفيروس إلى 471 حالة وفاة، والإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة، إلى 13451 إصابة.

وأجرت الفرق الصحية المعنية بأخذ العينات، 97 اختبار فحص جديد خلال يوم أمس الاثنين، ليرتفع إجمالي الاختبارات منذ بداية الجائحة إلى 39188 اختبارا.

وبلغ عدد الحالات المتعافية، وفق ما أعلنت عنه اللجنة اليوم، 12922 حالة، بعد تسجيل تعافي 64 شخصا مصابا بالفيروس.

وبخصوص وضعية الأقسام الاستشفائية المعنية باستقبال وإيواء مرضى كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس، فلا يزال الوضع يراوح مكانه منذ أيام، من خلال استمرار الضغط على هذه الأقسام، حيث تقيم حاليا بقسم الانعاش، 10 حالات، وبقسم الطب الباطني 26 حالة، و10 حالات بقسم الاستعجالي الخاص بكوفيد 19.

وفي علاقة بحصيلة عمليات التطعيم ضد الفيروس، استقبل كل من مركز رادس والمحمدية وحمام الشط، يوم أمس، 805 أشخاص تم تطعيمهم ضد الفيروس.