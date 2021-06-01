بن عروس: القبض على شخصين من أجل سرقة أسلاك نحاسية..

إثر تعهد فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالمروجات بالبحث في عمليات سرقة لأسلاك نحاسية أرضية تابعة لشبكة إحدى الشركات الوطنية، تمكنت فجر اليوم 01 جوان 2021 الوحدة المذكورة من القبض على شخصين (19 و23 سنة) متلبّسين بقطع وسرقة أسلاك نحاسية أرضية، وبالتّحرّي معهما، اعترفا باقتلاع أغطية بالوعاتتين أرضيّتين وقطع الكوابل بواسطة سكين كبير الحجم وإخفائها داخل أكياس بلاستيكية من الحجم الكبير وحملها على متن عربة مجرورة بعد اخفاءها أسفل القوارير البلاستيكية، موهمين أعوان الدورية بأنهما يقومان بجمع البلاستيك غير أنّه بتفتيش العربة تم حجز المسروق.

وبمزيد التّحرّي في شأنهما، تبين أن أحدهما محل تفتيش لفائدة وحدة أمنية من أجل تورّطه في عمليات سرقة مماثلة، كما أنّه بتعميق التحريات، تبين تورّطهما في عديد عمليات السرقة المماثلة، وقد اعترفا بقيامهما بالتفريط في أسلاك النحاس محل السرقة بالبيع، علما وأن الشركة المتضررة قدّرت قيمة أضرارها على صعيد إقليم بنعروس بحوالي 600 ألف دينار.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث.