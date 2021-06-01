عاجل: اجراءات جديدة لمجابهة فيروس كورونا بسيدي بوزيد

أعلنت لجنة مجالهة الكوارث بسيدي بوزيد المجتمعة اليوم الثلاثاء غرة جوان 2021 بمقر الولاية عن اتخاذ جملة من اجراءات على اثر تصاعد وتيرة العدوى بفيروس كورونا بالجهة حيث أصبح الوضع الوبائي حرج جدا في عدة معتمديات.

وتهم الاجراءات تعليق صلاة الجمعة وغلق الاسواق الاسبوعية بكل من مدينة سيدي بوزيد، المكناسي، السوق الجديد السوق ، الرقاب، المزونة والسوق الاسبوعية باولاد الحفوز.

كما تقرر غلق قاعات الرياضة والحمامات مع اقرار التطبيق الصارم لاستغلال 30 % من طاقة استيعاب المقاهي والمطاعم .

هذا وينطلق تنفيذ القرارات بداية من اليوم الثلاثاء غرة جوان إلى غاية 15 جوان الجاري.