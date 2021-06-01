عودة رحلات الخطوط التونسية إلى الجزائر بداية من 7 جوان الجاري…

ماليزيا تبدأ إغلاقا عاما لمدة أسبوعين في ظل زيادة تفشي كورونا وتسجل أكثر من 7100 إصابة

نيكولاس يوسف يثير الجدل بعد سخريته من تونس

جيش البحر ينقذ بحّارا مصابا

عاجل: اجراءات جديدة لمجابهة فيروس كورونا بسيدي بوزيد

2021/06/01 أخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت لجنة مجالهة الكوارث بسيدي بوزيد المجتمعة اليوم الثلاثاء غرة جوان 2021 بمقر الولاية عن اتخاذ جملة من اجراءات على اثر تصاعد وتيرة العدوى بفيروس كورونا بالجهة حيث أصبح الوضع الوبائي حرج جدا في عدة معتمديات.

وتهم الاجراءات تعليق صلاة الجمعة وغلق الاسواق الاسبوعية بكل من مدينة سيدي بوزيد، المكناسي، السوق الجديد السوق ، الرقاب، المزونة والسوق الاسبوعية باولاد الحفوز.

كما تقرر غلق قاعات الرياضة والحمامات مع اقرار التطبيق الصارم لاستغلال 30 % من طاقة استيعاب المقاهي والمطاعم .

هذا وينطلق تنفيذ القرارات بداية من اليوم الثلاثاء غرة جوان إلى غاية 15 جوان الجاري.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn