رئيس الدولة ياذن بتركيز المخبر المتنقل للأمن البيولوجي التابع للإدارة العامة للصحة العسكرية بولاية القيروان

تقرر تركيز المخبر المتنقل للأمن البيولوجي التابع للإدارة العامة للصحة العسكرية بولاية القيروان، بالنظر إلى ارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد 19 بالجهة، وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية.

وأفادت رئاسة الجمهورية، في بلاغ أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، ان رئيس الدولة قيس سعيّد، أسدى تعليماته بتركيز المخبر المتنقل للأمن البيولوجي التابع للإدارة العامة للصحة العسكرية بولاية القيروان، بالنظر إلى العدد المتفاقم من الإصابات بفيروس كوفيد-19 بولاية القيروان، ومتابعة للوضع الصحي العام في كامل تراب الجمهورية.

وقد تم التنسيق مع السلطات الجهوية المعنية لتركيز معدّات هذا المخبر، وفق ذات المصدر.

ويأتي قرار تركيز هذا المخبر المتنقل للأمن البيولوجي في ظل وضع وبائي “خطير جدا”، وفق توصيف، المدير الجهوي للصحة بالقيروان محمد بورويس، الذي أكد في تصريح ل(وات) ان نسبة ايجابية التحاليل بلغت 50 بالمائة مما يستدعي الالتزام التام للمواطنين بالبروتوكول الصحي والاقبال بكثافة على التسجيل في منظومة التلاقيح.

وأضاف بورويس إن نسبة التسجيل بالجهة هي الاضعف على المستوى الوطني ولا تتعدى 7 بالمائة اذ تم تسجيل اكثر من 26 الف شخص من بين 680 الف نسمة بولاية القيروان، مؤكدا ان ارتفاع عدد الاصابات تسبب في ضغط كبير على جميع المؤسسات الصحية بالولاية، حيث بلغت طاقة استيعابها قرابة 90 بالمائة مما ادى الى اتخاذ اجراء استباقي بنقل عدد من المرضى الى مستشفيات الولايات المجاورة.

يشار الى ان المخبر المتنقل للأمن البيولوجي يمكن من اجراء تحاليل التقصي على فيروس كورونا المستجد وتسريع الحصول على نتائجها من أجل السيطرة على هذا الفيروس والحد من انتشار العدوى.