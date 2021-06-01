المهدية: تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد مقابل تعافي 75 مصابا

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ138 عينة، صدرت الثلاثاء، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا بولاية المهدية، مع وفاة مصاب واحد وتعافي 75 آخرين.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية بالجهة، إلى 25 بقصور الساف و16 بالجم و6 بالشابة و3 بملولش وإصابة واحدة بالمهدية.

ورصدت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة الجائحة وفاة مصاب أصيل معتمدية شربان عن سن تعادل 89 عاما، ما رفع إجمالي الوفيات بالفيروس بالجهة، منذ ظهوره، إلى 375 حالة.

وتماثل، في المقابل، 75 مصابا بالفيروس التاجي للشفاء التام، ليبلغ العدد الجملي للمتعافين 11326 من أصل 12527 إصابة، منها 826 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 552 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس، وهو ما رفع مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، إلى 33851، من بينهم 12803 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.