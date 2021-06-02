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حركة الشعب تنبه: الزيادات المُشطة ستدفع البلاد نحو انفجار اجتماعي غير مسبوق

2021/06/02 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

عبّرت حركة الشعب عن رفضها المطلق للزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أسعار خدمات النقل و قطاع المحروقات و المواد الغذائية الأساسية، مشيرة إلى أن “الحكومة تقود البلاد نحو انفجار اجتماعي غير مسبوق”.
وأضافت في بلاغ لها أن ” حكومة الفشل و اللوبيات لجأت مرة أخرى إلى حلول و إجراءات تزيد في تدهور المقدرة الشرائية لعموم المواطنين المتضررين أصلا من تداعيات الأزمة الصحية التي تعيش على وقعها البلاد للسنة الثانية على التوالي فضلا عن الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و المالية التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة منذ 2011″.
وأوضحت أن ” التركيز على خدمات النقل و قطاع المحروقات و المواد الغذائية الأساسية بمثل هذه الزيادات المشطة يعني إعلان حرب على أوسع شريحة من المواطنين لصالح نفس الفئة المتمعشة من الأزمات و المحمية من الأطراف السياسية التي تعودت سلوك السمسرة و الزبونية و صياغة القوانين حسب الطلب”.
وأكدت الحركة أنه “من حق المواطنين المتضررين من هذه الزيادات المشطة و العدوانية أن يعبروا عن رفضهم و إحتجاجهم على حكومة لم يروا منها سوى الفشل و الإستعداد للتضحية بالأغلبية المفقرة لصالح لوبيات المال و بارونات الفساد، و أنه لا يحق لأي طرف سياسي أو حكومي الإعتراض على هذه الإحتجاجات أو تشويهها أو مجرد التفكير في قمعها”.

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