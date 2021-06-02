القبض على شخص من أجل سلب هاتف جوال باستعمال التهديد

إثر تعرّض فتاة بجهة سوسة أثناء تواجدها على متن حافلة إلى سلب هاتفها الجوّال بعد تهديدها بواسطة سكّين من قبل شخص على معرفة سابقة به، تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبيّة، يوم 31 ماي 2021، بعد تعميق التّحرّيّات، من القبض على المعني بجهة حيّ الرّياض وحجز الهاتف الجوّال محلّ السّرقة وسكّين مخفيّ بين طيّات ثيابه، وقد تمّ ارجاع المسروق إلى صاحبته.

بالتّحرّي معه، اعترف بما نُسب إليه.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.